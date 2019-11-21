2019-11-21T15:31:16+03:00
Происшествия

Бил ножом в лицо и бросил умирать на улице: в Ярославле задержали подозреваемого в жестоком убийстве

Во Фрунзенском районе 36-летний ярославец убил собутыльника
Роман РЫЖИКОВ
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Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражуРешается вопрос о заключении подозреваемого под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В лесополосе на пересечении улицы Пирогова и Костромского шоссе 20 ноября нашли изуродованный труп 55-летнего мужчины. Следователи тут же завели уголовное дело по статье «Убийство» и вскоре нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый погибшего.

Мужчина выпивал со своими приятелями в гараже на районе. Между ним и 55-летним участником застолья возник конфликт. Ссора продолжилась уже на улице…

- В ходе конфликта подозреваемый нанес мужчине множественные удары ножом в область лица и головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. – уточняют в следственном комитете.

Правоохранители направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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