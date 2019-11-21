В Ярославле прокуратура нашла сайты, на которых продавались поддельные деньги
А еще предлагались услуги по взлому почтовых ящиков
На трех порталах были размещены предложения о продаже поддельных денежных купюрФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сайты, оказывающие противозаконные услуги, прокуратура Фрунзенского района Ярославля выявила во время мониторинга всемирной сети. На трех порталах были размещены предложения о продаже поддельных денежных купюр. Кроме того, там предлагали услуги по взлому электронных почтовых ящиков.
Итогом проверки стало заявление в суд о признании информации запрещенной к распространению, сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры. Кировский суд удовлетворил иск, решение направлено в региональное Управление Роскомнадзора для блокировки сайтов.
ИСТОЧНИК KP.RU