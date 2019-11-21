В Ярославле разыскивают молодую женщину
29-летняя Мария Вавилова ушла из дома в Заволжском районе Ярославля 17 ноября и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
На вид женщине 25-30 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с рыжиной, глаза серо-голубые.
Была одета в синюю шапку, куртку-парку горчичного цвета, черные джинсы и черные кроссовки. При себе была коричневая сумка.
Особые примеры: татуировка за правым ухом, в левом ухе пять сережек.
Всех, кто видел Марию Вавилову после 17 ноября, просят сообщить по телефонам 02, 102 или 112 (с сотового) или по номеру 9-910-964-08-38 ЯрСпаса.
ИСТОЧНИК KP.RU