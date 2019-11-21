2019-11-21T13:18:49+03:00
Общество

В Ярославле разыскивают молодую женщину

Она ушла из дома 17 ноября и не вернулась
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Особые примеры: татуировка за правым ухом, в левом ухе пять сережек. ФОТО: ЯрСпасОсобые примеры: татуировка за правым ухом, в левом ухе пять сережек. ФОТО: ЯрСпас
Изменить размер текста:

29-летняя Мария Вавилова ушла из дома в Заволжском районе Ярославля 17 ноября и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

На вид женщине 25-30 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с рыжиной, глаза серо-голубые.

Была одета в синюю шапку, куртку-парку горчичного цвета, черные джинсы и черные кроссовки. При себе была коричневая сумка.

Особые примеры: татуировка за правым ухом, в левом ухе пять сережек.

Всех, кто видел Марию Вавилову после 17 ноября, просят сообщить по телефонам 02, 102 или 112 (с сотового) или по номеру 9-910-964-08-38 ЯрСпаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославцы зря стояли в очереди к наркологу. Минздрав отложил повышение цен
Из-за долгов по коммуналке и налогам ярославец может лишиться «Нивы»
Жителя Ярославской области оштрафовали за оскорбление жены
Бил ножом в лицо и бросил умирать на улице: в Ярославле задержали подозреваемого в жестоком убийстве
В Ярославле прокуратура нашла сайты, на которых продавались поддельные деньги
33 почтовых отделения Ярославской области переоборудовали для удобства инвалидов
В ярославском УВД пройдет прямая линия по вопросам коррупции
Ярославцев просят о помощи в поисках сбежавшего из вольера лиса Гриши
В Ярославле поймали водителя с поддельными правами
Мужчина придумал историю с ограблением, чтобы не ссориться с родственниками
Жительница Рыбинска украла у приятеля золотые украшения и сдала их в ломбард