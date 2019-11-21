2019-11-21T13:27:11+03:00
Общество

33 почтовых отделения Ярославской области переоборудовали для удобства инвалидов

Установили пандусы, кнопки вызова персонала, надписи со шрифтом Брайля
Полина Вачнадзе
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В помещения Почты России можно заходить с собаками-поводырями. ФОТО: УФПС Ярославской областиВ помещения Почты России можно заходить с собаками-поводырями. ФОТО: УФПС Ярославской области
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С начала 2019 года в рамках проекта «Доступная среда» в Ярославской области переоборудовано и отремонтировано 33 почтовых отделения. Теперь они удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Отделения оборудованы пандусами, помещения рассчитаны на свободное и безопасное передвижение. Установили кнопки вызова персонала, надписями, выполненными шрифтом Брайля, и индукционными системами для людей со слуховыми аппаратами. Для колясочников сделаны низкие барьерные стойки, слабовидящим людям поможет напольная тактильная плитка, - сообщает пресс-служба УФПС Ярославской области.

Кроме того, по правилам операторы будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать людям помощь в случае необходимости. В помещения Почты России теперь можно заходить с собаками-поводырями.

Обновленные почтовые отделения теперь работают в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Большом Селе, Ростове, Любиме, Данилове, Туношне, Борисоглебском, Пречистом, Пошехонье, Судоверфи, Октябрьском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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