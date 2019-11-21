В ярославском УВД пройдет прямая линия по вопросам коррупции
22 ноября с 15 до 16 часов в УМВД России по Ярославской области откроется прямая линия по вопросам коррупции.
Можно будет задать вопросы о правах и обязанностях полицейских, законности их действий и различных жизненных ситуациях. Кроме того, на горячую линию можно сообщить о совершении правонарушений и противоправных действиях сотрудников органов внутренних дел. Телефон прямой линии 8(4852)79-52-00.
С гражданами будут общаться представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции, оперативно-розыскной части службы собственной безопасности, правовой службы и управления по работе с личным составом регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU