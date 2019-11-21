Ярославцев просят о помощи в поисках сбежавшего из вольера лиса Гриши

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-21T12:04:33+03:00

Хозяева говорят, что на улице питомец не выживет

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Пост с просьбой о помощи в поисках домашнего лиса Гриши опубликовала на своей странице в социальной сети ярославна Полина Аксенова.

- Народ, ситуация SOS! Вчера убежал из вольера в районе Твериц наш домашний любимец! Его зовут Гриша, он кастрированный, привитый, не агрессивный, но достаточно пугливый, в руки так просто не пойдет, - пишет девушка. – Но, надеюсь, скоро проголодается и начнет выходить к людям.

Как рассказывает хозяйка, в содержании лис – очень непростое животное.

- Но всякое может быть. Если вы найдете и решите оставить себе, хоть сообщите, мы все очень переживаем, - пишет Полина.

Грише всего 7 месяцев. На нем оранжевый кожаный ошейник. Если вы увидите Гришу – не пугайтесь.

- Его нужно подозвать: присесть и протянуть руку, желательно с вкусняшкой, сказать «на-на-на». Если подойдет, взять за шкирку. Еще он подходит, когда издаешь звук поцелуя, - рассказывает Полина.

Если вы увидите Гришу, но поймать его не получится, позвоните хозяйке зверя по телефону 8-930-122-09-09.

ИСТОЧНИК KP.RU