2019-11-21T11:13:01+03:00
Общество

Мужчина придумал историю с ограблением, чтобы не ссориться с родственниками

В отношении ярославца возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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18-летний мужчина обратился в полицию Фрунзенского района Ярославля в октябре. Он рассказал историю о том, что на него напал неизвестный, угрожал ножом и похитил 11 700 рублей.

Однако на деле все оказалось совсем не так. В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили, что никто на ярославца не нападал и он сам потратил все деньги. А чтобы не ссориться с родственниками, придумал страшную историю про нападение.

Теперь мужчине и перед родными придется извиняться, и отвечать по всей строгости закона. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

ИСТОЧНИК KP.RU

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