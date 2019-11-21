2019-11-21T09:53:06+03:00
Происшествия

Жительница Рыбинска украла у приятеля золотые украшения и сдала их в ломбард

28-летняя женщина во всем призналась и раскаялась
Полина Вачнадзе
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Стоимость украденных колец – 10 тысяч рублейСтоимость украденных колец – 10 тысяч рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В отношении жительницы Рыбинска было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с причинением значительного ущерба». Летом этого года подсудимая пришла в гости к своему знакомому, и пока тот бегал в магазин за продуктами, взяла два колотых кольца. Украшения принадлежали сожительнице мужчины, которая в то время лежала в больнице.

Стоимость колец – 10 тысяч рублей. На следующий же день обвиняемая сдала их в ломбард и спокойно потратила вырученные деньги.

Но тайное оставалось таковым недолго. Суд учел полное признание женщины, активную помощь в раскрытии преступления и розыске колец, а также наличие маленького ребенка и то, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась. В итоге жительнице Рыбинска назначили наказание в виде 1 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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