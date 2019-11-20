В Ярославской области проверят воздух

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-20T12:27:21+03:00

Главное, чтобы по результатам этих проверок принимались меры. ФОТО: правительство Ярославской области

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19 ноября начала работать мобильная экоаналитическая лаборатория. Специалисты выехали в Заволжский район к комплексу по термическому обезвреживанию отходов, на который довольно часто поступают жалобы от ярославцев. Проверка показала, что на границе санитарно-защитной зоны предприятия и территории у зоопарка концентрация загрязняющих веществ в пределах нормы.

До этого областной департамент охраны окружающей среды провел анализ видеомониторинга около научно-производственного центра РЖД. И там зафиксированы выбросы из труб разной интенсивности. Все собранные материалы были направлены в Роспотребнадзор.

Передвижной экоаналитический комплекс позволяет исследовать состояние воздуха сразу по нескольким показателям и в режиме реального времени передавать данные приборов. Власти обещают, мониторинг будут проводиться регулярно, а особое внимание обратят на те места, по которым поступает наибольшее количество жалоб.

Главное, чтобы по результатам этих проверок принимались меры.

ИСТОЧНИК KP.RU