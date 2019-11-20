В Ярославле задержана женщина, у которой при себе было 50 граммов героина
В Ярославле сотрудники полиции задержали 38-летнюю местную жительницу, которая подозревалась в незаконном обороте наркотиков. При себе у женщины был обнаружен сверток с порошкообразным веществом.
- В результате исследования экспертами ЭКЦ УМВД установлено, что данное вещество является наркотическим средством героин, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Его масса составила почти 50 граммов, что является крупным размером.
Также установлено, что данная партия предназначалась для дальнейшего сбыта. По факту преступления заведено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU