В Ярославле задержана женщина, у которой при себе было 50 граммов героина

СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-20T08:29:29+03:00

Установлено, что наркотик предназначался для распространения

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В Ярославле сотрудники полиции задержали 38-летнюю местную жительницу, которая подозревалась в незаконном обороте наркотиков. При себе у женщины был обнаружен сверток с порошкообразным веществом.

- В результате исследования экспертами ЭКЦ УМВД установлено, что данное вещество является наркотическим средством героин, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Его масса составила почти 50 граммов, что является крупным размером.

Также установлено, что данная партия предназначалась для дальнейшего сбыта. По факту преступления заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU