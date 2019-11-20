2019-11-20T08:29:29+03:00
Происшествия

В Ярославле задержана женщина, у которой при себе было 50 граммов героина

Установлено, что наркотик предназначался для распространения
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
По факту преступления заведено уголовное дело.По факту преступления заведено уголовное дело.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле сотрудники полиции задержали 38-летнюю местную жительницу, которая подозревалась в незаконном обороте наркотиков. При себе у женщины был обнаружен сверток с порошкообразным веществом.

- В результате исследования экспертами ЭКЦ УМВД установлено, что данное вещество является наркотическим средством героин, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Его масса составила почти 50 граммов, что является крупным размером.

Также установлено, что данная партия предназначалась для дальнейшего сбыта. По факту преступления заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24