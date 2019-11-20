В Ярославле проходит акция «Неделя национального кино»

СЕГОДНЯ 07:55 2019-11-20T07:55:45+03:00

Показы будут осуществляться в городском кинозале «Луч» до 24 ноября

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В Ярославле пройдёт Всероссийская акция «Неделя национального кино». Показы фильмов будут осуществляться ежедневно до 24 ноября. Площадкой проведения станет кинозал «Луч».

- В первый день акции в фойе КЗЦ открылась выставка национальных костюмов. Для школьников была организована интерактивная программа «С чего начинается сказка», - поделились в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Завершением первого дня мероприятия стал показ фильма-сказки «Акмаль, дракон и принцесса» режиссера Юрия Степчука.

ИСТОЧНИК KP.RU