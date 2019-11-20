2019-11-20T07:55:45+03:00
Общество

В Ярославле проходит акция «Неделя национального кино»

Показы будут осуществляться в городском кинозале «Луч» до 24 ноября
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Помимо кнопоказов, в фойе КЗЦ открылась выставка национальных костюмов.Помимо кнопоказов, в фойе КЗЦ открылась выставка национальных костюмов.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославле пройдёт Всероссийская акция «Неделя национального кино». Показы фильмов будут осуществляться ежедневно до 24 ноября. Площадкой проведения станет кинозал «Луч».

- В первый день акции в фойе КЗЦ открылась выставка национальных костюмов. Для школьников была организована интерактивная программа «С чего начинается сказка», - поделились в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Завершением первого дня мероприятия стал показ фильма-сказки «Акмаль, дракон и принцесса» режиссера Юрия Степчука.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24