В Ярославле начался ремонт крыш домов, которые пострадали во время урагана

СЕГОДНЯ 19:09 2019-11-19T19:09:49+03:00

Кроме того, подрядные организации приступили к ремонтным работам в поселках Курба и Пестрецово Ярославского района. Фото: Правительство Ярославской области

Подрядчик выполнил 30% работы по монтажу кровли в доме №14 по улице Нефтяников

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В Ярославле подрядчик приступил к ремонту крыш жилых домов, которые были повреждены во время урагана 28 октября. Уточняется, что кровля дома №14 по улице Нефтяников восстановлена уже на 30%.

- Ремонт крыши в соответствии с региональной программой капитального ремонта был запланирован на период после 2023 года, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - От урагана кровля получила значительные повреждения, и поэтому принято решение провести капитальный ремонт вне очереди.

Кроме того, подрядные организации приступили к ремонтным работам в поселках Курба и Пестрецово Ярославского района.

ИСТОЧНИК KP.RU