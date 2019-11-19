В Ярославле начался ремонт крыш домов, которые пострадали во время урагана
В Ярославле подрядчик приступил к ремонту крыш жилых домов, которые были повреждены во время урагана 28 октября. Уточняется, что кровля дома №14 по улице Нефтяников восстановлена уже на 30%.
- Ремонт крыши в соответствии с региональной программой капитального ремонта был запланирован на период после 2023 года, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - От урагана кровля получила значительные повреждения, и поэтому принято решение провести капитальный ремонт вне очереди.
Кроме того, подрядные организации приступили к ремонтным работам в поселках Курба и Пестрецово Ярославского района.
ИСТОЧНИК KP.RU