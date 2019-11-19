Житель Ярославской области ударил друга в глаз, что привело к ухудшению зрения

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-19T17:31:19+03:00

Суд постановил взыскать с преступника 11 тысяч рублей, которые страховая компания потратила на лечение потерпевшего. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В селе Брейтово Ярославской области осудили 27-летнего местного жителя, который покалечил своего друга. Установлено, что после совместного распития алкоголя между приятелями произошла ссора, в ходе который подсудимый удрал потерпевшего.

- Потерпевшему причинена тупая травма левого глаза с его ушибом, рвано-ушибленной раной нижнего века, с повреждением нижнего слезного канальца, травматической ретинопатией и разрывом сосудистой оболочки левого глаза со снижением остроты зрения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд постановил взыскать с преступника 11 тысяч рублей, которые страховая компания потратила на лечение потерпевшего. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU