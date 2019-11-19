Житель Ярославской области ударил друга в глаз, что привело к ухудшению зрения
В селе Брейтово Ярославской области осудили 27-летнего местного жителя, который покалечил своего друга. Установлено, что после совместного распития алкоголя между приятелями произошла ссора, в ходе который подсудимый удрал потерпевшего.
- Потерпевшему причинена тупая травма левого глаза с его ушибом, рвано-ушибленной раной нижнего века, с повреждением нижнего слезного канальца, травматической ретинопатией и разрывом сосудистой оболочки левого глаза со снижением остроты зрения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Суд постановил взыскать с преступника 11 тысяч рублей, которые страховая компания потратила на лечение потерпевшего. Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU