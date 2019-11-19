Управляющие компании Ярославской области оштрафовали на 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-19T16:36:50+03:00

Изменить размер текста: A A

За 9 месяцев этого года по обращениям регионального департамента госжилнадзора судами рассмотрено 806 дел, в итоге управляющие компании были оштрафованы на 20 миллионов рублей.

- Несвоевременное реагирование на жалобы и нежелание УК исполнять обязанности, предусмотренные законодательством, зачастую оборачиваются крупными штрафами, - прокомментировал и.о. директора департамента Давид Бараташвили.

Например, жители дома в Любиме обратились в департамент с просьбой обязать управляющую компанию привести здание в порядок. Технический этаж был подтоплен, обнаружились сколы и трещины в отмостке и цоколе. УК выдали предписание на устранение всех нарушений, но там его проигнорировали. В итоге управдом и его руководство оштрафовали – на 100 и 25 тысяч рублей соответственно. Но это ничему не научило управляющую компанию – на повторное предписание она тоже не отреагировала. Тогда суд вновь назначил штраф в 100 тысяч.

Похожая ситуация – и в Переславле. В доме текла кровля, вода шла в квартиру, а руководству УК было все равно. На первое предписание на устранение нарушений и штраф 250 тысяч рублей компании и 50 тысяч руководителю – ноль внимания. Тогда суд наложил штраф дополнительный – 125 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU