2019-11-19T15:54:40+03:00
Происшествия

Пьяный заключенный угличской колонии до смерти избил другого: руководство попросили такого больше не допускать

Мужчина отбывал наказание за разбой, а теперь понесет ответственность за убийство
Роман РЫЖИКОВ
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Москвич отнял чужую жизнь и сильно продлил себе срокМосквич отнял чужую жизнь и сильно продлил себе срокФото: Роман РЫЖИКОВ
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Заключенный угличской колонии № 3 снова окажется перед судом. Пока 33-летний москвич отбывал наказание за разбой, он убил другого заключенного.

В сентябре этого года в дневное время заключенные находились вдвоем во фрезеровочном цеху ремонтно-механического участка колонии. Пьяный москвич поссорился с 30-летним мужчиной и напал на него. Разбойник нанес ему девять ударов руками по голове и один «контрольный» металлическим прутом. Избитый скончался через несколько дней в реанимации Угличской ЦРБ.

Сейчас обвиняемый, который и так отбывал наказание, содержится под стражей. А вот руководству колонии, в которой пьяный заключенный убил другого, сделали замечание:

-По результатам расследования следователем внесено представление в адрес руководства исправительного учреждения с требованием устранить нарушения, которые способствовали совершению данного преступления, и не допускать их впредь. – отметили в региональном управлении следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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