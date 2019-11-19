В угличской колонии заключенный обвенчался с супругой после 20 лет брака
Если церемонией бракосочетания за решеткой никого не удивишь, то венчание здесь –явление редкое
Таинство венчания прошло в храме при ИК-3. ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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Осужденный Иван и его супруга Анастасия в официальном браке уже более 20 лет. Но переосмысление вечных ценностей пришло только когда супруг попал в места не столь отдаленные. Пара решила, что венчание поможет им сохранить любовь даже на расстоянии. И Анастасия, и трое их детей ждут возвращения мужа и отца домой.
Таинство венчания прошло в храме во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы при ИК-3. Перед этим таинством в храме была совершена Божественная литургия, более 20 прихожан исповедовались и причастились.
ИСТОЧНИК KP.RU