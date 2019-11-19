2019-11-19T15:48:05+03:00
Общество

В угличской колонии заключенный обвенчался с супругой после 20 лет брака

Если церемонией бракосочетания за решеткой никого не удивишь, то венчание здесь –явление редкое
Полина Вачнадзе
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Таинство венчания прошло в храме при ИК-3. ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиТаинство венчания прошло в храме при ИК-3. ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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Осужденный Иван и его супруга Анастасия в официальном браке уже более 20 лет. Но переосмысление вечных ценностей пришло только когда супруг попал в места не столь отдаленные. Пара решила, что венчание поможет им сохранить любовь даже на расстоянии. И Анастасия, и трое их детей ждут возвращения мужа и отца домой.

Таинство венчания прошло в храме во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы при ИК-3. Перед этим таинством в храме была совершена Божественная литургия, более 20 прихожан исповедовались и причастились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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