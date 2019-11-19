Ярославна обварилась кипятком и потребовала у работодателя компенсацию за травмы

СЕГОДНЯ 14:38 2019-11-19T14:38:06+03:00

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41-летняя женщина работал на кухне предприятия, которое занимается приготовлением пищи для образовательных учреждений. В марте прошлого года она и еще одна сотрудница переносили емкость с горячей водой и рисом весом в 26,7 килограмма и опрокинули ее. В результате ярославна получила травму, которая относится к категории тяжких. У нее были ожоги I, II и III степени головы, шеи, туловища, ног. Потребовалась даже операция по пересадке кожи.

Женщина потребовала компенсацию от своего работодателя – 500 тысяч рублей. В ходе судебного заседания установили, что им нарушался Трудовой кодекс.

- Не были обеспечены безопасные условия труда потерпевшей, в том числе в части предоставления защитной спецодежды. Кроме того, предельный вес подъема и перемещения груза вручную для женщин не должен превышать 10 килограммов, - пояснила старший помощник прокурора Дзержинского района Елена Никольская.

Суд удовлетворил иск ярославцы частично: вместо заявленных ей 500 тысяч рублей, работодатель должен выплатить 200 тысяч. Но у него еще есть возможность обжаловать и эту сумму, решение в законную силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU