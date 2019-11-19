2019-11-19T14:16:44+03:00
Происшествия

Директор ярославской «Стройконструкции» больше года не выдавал зарплату рабочим

И накопил долг в полтора миллиона рублей
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Следователи проверяют финотчетностьСледователи проверяют финотчетностьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На директора ярославского железобетонного завода «Стройконструкция» завели уголовное дело за невыплату заработной платы. Рабочие не получали деньги больше года – с мая 2018 по сентябрь 2019-го. При этом, деньги у предприятия были, они просто расходовались на другие цели. За это время долг перед сотрудниками накопился солидный: 1 миллион 488 тысяч рублей.

- В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия, в том числе направленные на обеспечение исполнения работодателем обязательств по соблюдению гарантированного Конституцией Российской Федерацией права работников на вознаграждение за труд. – отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Сейчас следователи изучают финансовую отчетность завода, общаются с потерпевшими, устанавливают все условия совершения финансового преступления.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовных дел о невыплате заработной платы – одно из приоритетных направлений работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле начался ремонт крыш домов, которые пострадали во время урагана
Житель Ярославской области ударил друга в глаз, что привело к ухудшению зрения
Управляющие компании Ярославской области оштрафовали на 20 миллионов рублей
Пьяный заключенный угличской колонии до смерти избил другого: руководство попросили такого больше не допускать
В угличской колонии заключенный обвенчался с супругой после 20 лет брака
Владимир Волков провел техническую приемку Красноборской
В Рыбинске запустили котельную, в которой произошел пожар
Ярославна обварилась кипятком и потребовала у работодателя компенсацию за травмы
В Ярославле грузовой поезд протаранил автомобиль
За неочищенные дорожки и козырьки будут штрафовать бизнесменов
В Ярославле затопило нижний ярус набережной
В Ярославской области закон «о тихом часе» принят в первом чтении
В Ярославской области сумма штрафов за нарушения лесного законодательства составила 6 миллионов
Зима близко: в конце рабочей недели в Ярославле похолодает
Тело в канаве: В Рыбинске поиски пропавшей без вести женщины обернулись трагедией
В Ярославле проверили лошадей, катающих детвору
В Ярославле задержан мужчина, ограбивший 94-летнюю бабушку
19-летний слесарь угнал машину клиентки и не смог далеко уехать из-за собственной халтуры