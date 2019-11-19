Директор ярославской «Стройконструкции» больше года не выдавал зарплату рабочим

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-19T14:16:44+03:00

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На директора ярославского железобетонного завода «Стройконструкция» завели уголовное дело за невыплату заработной платы. Рабочие не получали деньги больше года – с мая 2018 по сентябрь 2019-го. При этом, деньги у предприятия были, они просто расходовались на другие цели. За это время долг перед сотрудниками накопился солидный: 1 миллион 488 тысяч рублей.

- В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия, в том числе направленные на обеспечение исполнения работодателем обязательств по соблюдению гарантированного Конституцией Российской Федерацией права работников на вознаграждение за труд. – отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Сейчас следователи изучают финансовую отчетность завода, общаются с потерпевшими, устанавливают все условия совершения финансового преступления.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовных дел о невыплате заработной платы – одно из приоритетных направлений работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU