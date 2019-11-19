В Ярославле грузовой поезд протаранил автомобиль
ДТП произошло 18 ноября на железнодорожном переезде 283 километра участка Ярославль – Московский – Пристань. Водитель легкового автомобиля, несмотря на предупреждающие сигналы, которые подавала локомотивная бригада, все равно выскочил на пути. Видимо, думал, что успеет. Экстренное торможение грузового состава не помогло – расстояние между ним и машиной было слишком мало.
К счастью, ни слишком смелый водитель легковушки, ни бригада состава не пострадали. Схода поезда с рельсов тоже не было.
Это уже третье ДТП с начала года, которое произошло на железнодорожных путях Ярославской области. Причинами всех аварий стало грубое нарушение правил дорожного движения водителями автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU