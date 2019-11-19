2019-11-19T12:33:14+03:00
Общество

В Ярославской области закон «о тихом часе» принят в первом чтении

Депутаты проголосовали за внесение изменений в закон региона «Об административных правонарушениях»
Полина Вачнадзе
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Если законопроект будет принят и во втором чтении, за нарушение тишины с 13.00 до 15.00 будет грозить ответственность.Если законопроект будет принят и во втором чтении, за нарушение тишины с 13.00 до 15.00 будет грозить ответственность.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Если законопроект будет принят и во втором чтении, за нарушение тишины с 13.00 до 15.00 будет грозить ответственность. Сначала предупреждение, а потом штраф. Правда, запрет на громкие крики, свист, пение, шумные работы и прочее, что может потревожить дневной сон ярославцев, не распространяется на нерабочие праздничные дни.

- Закон вызвал жаркие споры. И это хорошо. Для нас это сигнал о том, что документ необходим и актуален. Ведь все обсуждения велись вокруг времени «тихого часа», размера штрафов, перечня исключений, и никто не говорил, что законопроект не нужен в принципе, - сказал председатель думы Алексей Константинов.

По его словам, закон дисциплинирует, заставляет думать не только о себе, но и о других, призывает уважать права людей, рядом с которыми мы живем.

Перед тем, как вынести законопроект на обсуждение депутатов, прошли круглые столы и опрос общественности волонтерами. Опросы прошли в девяти районах Ярославской области, свое мнение высказали 3800 человек. По итогу инициативу поддержали 2964 жителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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