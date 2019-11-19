2019-11-19T12:30:58+03:00
Общество

В Ярославской области сумма штрафов за нарушения лесного законодательства составила 6 миллионов

С начала 2019 года 38 арендаторов лесных участков привлечены к административной ответственности
Полина ЗАЙЦЕВА
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за нарушения правил пожарной безопасности 28 арендаторов оштрафованы на сумму около четырех миллионов рублей.за нарушения правил пожарной безопасности 28 арендаторов оштрафованы на сумму около четырех миллионов рублей.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области с начала 2019 года зафиксировано 98 фактов нарушения лесного законодательства. К административной ответственности были привлечены 38 арендаторов. Общая сумма штрафов перевалила за шесть миллионов рублей.

- В частности, за нарушения правил пожарной безопасности 28 арендаторов оштрафованы на сумму около четырех миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - За невыполнение условий договора аренды за два года 11 арендаторов были включены в реестр недобросовестных лесопользователей. Теперь они не могут взять в аренду лесной участок на территории всей России.

За 2018-2019 годы были расторгнуты 13 договоров по соглашению сторон. В данный момент подобная процедура идет в отношении земельных участков, на которых расположены Прусовские карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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