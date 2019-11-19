2019-11-19T12:29:50+03:00
Общество

Зима близко: в конце рабочей недели в Ярославле похолодает

Аномальное ноябрьское тепло сменится морозом
Роман РЫЖИКОВ
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К концу недели в Ярославль придут холодаК концу недели в Ярославль придут холодаФото: Олег УКЛАДОВ
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Радоваться теплому ноябрю ярославцам осталось недолго. На регион надвигается похолодание, и уже в конце рабочей недели мы ощутим на себе дыхание зимы. Правда, сильных морозов пока можно не ждать, но ведь это и к лучшему.

Так, уже в утром среду, 20 ноября, столбик термометра опустится до отметки -1 °C, будет пасмурно и влажно. К вечеру похолодает до -3 °C, а утром в четверг, 21 ноября, температура понизится еще на градус. Так, медленно, но верно, к воскресенью похолодает до -6 °C. Вместе с тем будет повышаться атмосферное давление, превысив отметку в 770 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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