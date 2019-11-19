Тело в канаве: В Рыбинске поиски пропавшей без вести женщины обернулись трагедией
Инна Корегина обнаружена мертвой
На месте работают специалистыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим вечером, 18 ноября, в Рыбинске обнаружили тело пропавшей без вести несколько дней назад Инны Корегиной. Труп 75-летней женщины нашли в придорожной канаве в одном из населенных пунктов Рыбинского района.
Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти, тело уже направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU