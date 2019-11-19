2019-11-19T11:43:34+03:00
Происшествия

Тело в канаве: В Рыбинске поиски пропавшей без вести женщины обернулись трагедией

Инна Корегина обнаружена мертвой
Роман РЫЖИКОВ
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На месте работают специалистыНа месте работают специалистыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим вечером, 18 ноября, в Рыбинске обнаружили тело пропавшей без вести несколько дней назад Инны Корегиной. Труп 75-летней женщины нашли в придорожной канаве в одном из населенных пунктов Рыбинского района.

Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти, тело уже направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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