Тело в канаве: В Рыбинске поиски пропавшей без вести женщины обернулись трагедией

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-19T11:43:34+03:00

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Минувшим вечером, 18 ноября, в Рыбинске обнаружили тело пропавшей без вести несколько дней назад Инны Корегиной. Труп 75-летней женщины нашли в придорожной канаве в одном из населенных пунктов Рыбинского района.

Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти, тело уже направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU