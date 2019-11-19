В Ярославле проверили лошадей, катающих детвору

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-19T11:39:41+03:00

Ветеринарные документы нужно оформлять каждый раз при выводе животного в общественное место Фото: Мэрия Ярославля

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В выходные в Кировском и Ленинском районах прошел рейд – сотрудники администрации и полиции проверяли, как соблюдается законодательство и соблюдается ли оно вообще при катаниях на лошадях.

Все ребята и их родители знают – если хочешь прокатиться на лошадке, иди к ТЮЗу или к цирку. Так поступили и проверяющие. И что выяснили? Ветеринарных документов, которые нужно оформлять каждый раз при выводе животного в общественное место, у девочек, отвечающих за лошадей, нет. А это значит, что животное, несмотря на внешне здоровый вид, может болеть чем угодно.

- Еще раз хотели бы напомнить родителям, что услуги, предоставляемые без соответствующих разрешений, в том числе без ветеринарных справок, небезопасны для ваших детей, - сказал глава Кировского и Ленинского района Александр Трудоношин.

За оказание денежных услуг без регистрации и документов наказали «предпринимателей», катающих детей на лошадях в Дзержинском районе, а именно – в парке 30-летия Победы. Кроме того, был составлен протокол за оказание услуг несовершеннолетними – это наказывается штрафом от 2 до 4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU