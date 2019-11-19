19-летний слесарь угнал машину клиентки и не смог далеко уехать из-за собственной халтуры

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-19T11:24:18+03:00

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19-летний автомеханик из Некрасовского района облажался дважды: парень не просто угнал машину клиентки, но и не смог далеко на ней уехать, потому что починил ее не до конца. В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась местная жительница, рассказав, что из гаражного кооператива исчезла ее «девятка», ремонтом которой занимался юноша из Некрасовского района.

Машину нашли на улице Камышовой. Позже задержали и угонщика, который во всем признался. Теперь горе-механику грозит до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU