2019-11-18T16:58:06+03:00
Общество

В Ярославской области изменится движение пригородных и междугородних автобусов

Нововведения начнутся уже 1 января. Готовимся
Полина Вачнадзе
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Итак, с линии уйдут маршруты №134, 503, 515, 533, 185Итак, с линии уйдут маршруты №134, 503, 515, 533, 185Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 2020 году 1 января в регионе начнется тестирование новой схемы движения автобусов. Сейчас перевозки идут по 146 маршрутам и 95 из них ничего не изменится. По пяти маршрутам из-за низкого пассажиропотока прекратятся перевозки, по 46 – произойдет продление, объединение или раздублирование. В итоге останется 115 маршрутов, но власти обещают увеличение числа рейсов и машин по тем направлениям, которые действительно востребованы.

Новая схема предусматривает заезды во все населенные пункты, в которых ранее было транспортное сообщение.

Итак, с линии уйдут маршруты №134, 503, 515, 533, 185. Объединят следующие маршруты:

ИСТОЧНИК KP.RU

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