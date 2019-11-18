2019-11-18T16:42:37+03:00
Звезды

Роман Курцын десять лет шел к черному поясу по каратэ и, наконец, пришел

Ярославский актер получил второй дан на родной земле
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Роман Курцын/vk.comФото: Роман Курцын/vk.com
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Любимец публики и звезда кино Роман Курцын в Ярославле получил черный пояс по карате. Этого события он ждал десять лет и, наконец, дождался.

- Спасибо сенсеям Анатолию Вулканову и Дмитрию Бакунину. Основателю каратэ в Ярославле Игорю Чикарёву, президенту Федерации каратэ сётокан Дмитрию Зеленкову! – написал актер в своем инстаграме.

За поясом актер приехал в столицу Золотого кольца, где вместе с театром каскадеров провел свой семинар.

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Игорь Чикарёв
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ИСТОЧНИК KP.RU

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