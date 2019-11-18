Роман Курцын десять лет шел к черному поясу по каратэ и, наконец, пришел
Ярославский актер получил второй дан на родной земле
Фото: Роман Курцын/vk.com
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Любимец публики и звезда кино Роман Курцын в Ярославле получил черный пояс по карате. Этого события он ждал десять лет и, наконец, дождался.
- Спасибо сенсеям Анатолию Вулканову и Дмитрию Бакунину. Основателю каратэ в Ярославле Игорю Чикарёву, президенту Федерации каратэ сётокан Дмитрию Зеленкову! – написал актер в своем инстаграме.
За поясом актер приехал в столицу Золотого кольца, где вместе с театром каскадеров провел свой семинар.
Игорь Чикарёв
ИСТОЧНИК KP.RU