2019-11-18T16:27:33+03:00
Общество

В Ярославле у вежливого водителя «Мерседеса» появился подражатель

Станет ли это началом нового флешмоба?
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В этот раз ярославцы по-разному высказались в адрес автора ролика. ФОТО: скриншот видео группы "Жесть Ярославля" ВКонтактеВ этот раз ярославцы по-разному высказались в адрес автора ролика. ФОТО: скриншот видео группы "Жесть Ярославля" ВКонтакте
Изменить размер текста:

У вежливого владельца «Мерседеса», который необычным способом поблагодарил водителя, уступившего ему дорогу, появился подражатель. К сожалению, у «копейки» опции по автоматическому открытию багажника нет, но зато у ее хозяина и его приятелей есть фантазия и желание порадовать окружающих.

Правда, в этот раз ярославцы по-разному высказались в адрес автора ролика. В группе «Жесть Ярославля» ВКонтакте участники, конечно, поспорили, но негативных откликов гораздо больше.

- Бред... по-ярославски, - считает Андрей Волков.

- Ага, ГИБДД оценит… протоколами…, - предрекает Олег Славянинов.

- Красавчик, - считает Юлия Белова.

Кстати, по поводу возможных претензий ГИБДД. В ПДД указано, какие именно правила должен соблюдать водитель. Он не может начать движение, если пассажир не пристегнут, а также не имеет права провозить пассажиров вне кабины. Таким образом, правила дорожного движения как бы тонко намекают, что в багажнике людей все же лучше не возить. Кроме того, если с человеком что-либо случится, ответственность за это, вплоть до уголовной, будет нести водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославские «студенты» превзошли московских «академиков» и вышли на первое место в Суперлиге 1
За выходные в Ярославле поймали 60 пьяных водителей
В Ярославской области появились четыре новых мобильных фельдшерско-акушерских пункта
В Ярославской области изменится движение пригородных и междугородних автобусов
Роман Курцын десять лет шел к черному поясу по каратэ и, наконец, пришел
Ярославцы устроили жуткую давку ради айфонов, а выиграли старье
В Рыбинске устраняют провал под проспектом Ленина
Из ярославской наркологической больницы эвакуировали персонал и посетителей
Мэр Ярославля поручил решить вопрос с пробками на Октябрьской площади
Краса студенчества России 2019 – Анастасия Паутова из Ярославля!
Автомобиль с пьяным водителем за рулем гонял по дворам Пятерки в Ярославле
37 краж, 5 грабежей и это еще не все. Пятеро жителей области обвиняются в многочисленных преступлениях, совершенных в Ярославле и Рыбинске
В Ярославле нелегальных торговцев в этом году оштрафовали почти на 1,5 миллиона рублей
В 2020 году в Ярославле построят новые детские сады и ясли
В Ярославской области браконьера застукали за разделкой туши убитого лося