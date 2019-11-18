В Ярославле у вежливого водителя «Мерседеса» появился подражатель

18 Нояб. 16:27 2019-11-18T16:27:33+03:00

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У вежливого владельца «Мерседеса», который необычным способом поблагодарил водителя, уступившего ему дорогу, появился подражатель. К сожалению, у «копейки» опции по автоматическому открытию багажника нет, но зато у ее хозяина и его приятелей есть фантазия и желание порадовать окружающих.

Правда, в этот раз ярославцы по-разному высказались в адрес автора ролика. В группе «Жесть Ярославля» ВКонтакте участники, конечно, поспорили, но негативных откликов гораздо больше.

- Бред... по-ярославски, - считает Андрей Волков.

- Ага, ГИБДД оценит… протоколами…, - предрекает Олег Славянинов.

- Красавчик, - считает Юлия Белова.

Кстати, по поводу возможных претензий ГИБДД. В ПДД указано, какие именно правила должен соблюдать водитель. Он не может начать движение, если пассажир не пристегнут, а также не имеет права провозить пассажиров вне кабины. Таким образом, правила дорожного движения как бы тонко намекают, что в багажнике людей все же лучше не возить. Кроме того, если с человеком что-либо случится, ответственность за это, вплоть до уголовной, будет нести водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU