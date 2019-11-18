Ярославцы устроили жуткую давку ради айфонов, а выиграли старье
В минувшее воскресенье в одном из торговых центров Ярославля разыгрывали айфоны. На три халявных смартфона оказалось столько желающих, что машины бросали у обочины, мешая транспорту.
В социальных сетей участников розыгрыша резко осудили. И лишь единицы заступились за участников мероприятия.
- Хоть закидайте меня тапками, но я не осуждаю этих людей, почему, если у них есть свободное время, не провести его так? Зачем ядом плеваться во всех? Будьте добрее, люди! Мы же все, в свою очередь, стремимся за халявой!
Сколько точно собралось людей, сказать невозможно. А вот выиграли всего три участницы. Они получили айфоны старых моделей.
ИСТОЧНИК KP.RU