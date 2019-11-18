2019-11-18T15:28:00+03:00
Общество

Ярославцы устроили жуткую давку ради айфонов, а выиграли старье

Горожане бросали машины на проезжей части ради халявы, а выиграли только три девушки. И то – старые модели
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль/vk.comФото: Жесть Ярославль/vk.com
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В минувшее воскресенье в одном из торговых центров Ярославля разыгрывали айфоны. На три халявных смартфона оказалось столько желающих, что машины бросали у обочины, мешая транспорту.

В социальных сетей участников розыгрыша резко осудили. И лишь единицы заступились за участников мероприятия.

- Хоть закидайте меня тапками, но я не осуждаю этих людей, почему, если у них есть свободное время, не провести его так? Зачем ядом плеваться во всех? Будьте добрее, люди! Мы же все, в свою очередь, стремимся за халявой!

Сколько точно собралось людей, сказать невозможно. А вот выиграли всего три участницы. Они получили айфоны старых моделей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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