В Рыбинске устраняют провал под проспектом Ленина
Напомним, что часть канализационного коллектора, который находится под проспектом Ленина, обрушилась 15 ноября. Аварийные работы шли, несмотря на выходные дни и, говорят специалисты, будут продолжаться в таком режиме до полного восстановления.
- Работа предстоит сложная. Глубина закладки коллектора – 4 метра, но добраться до места аварии мешают другие коммуникации. Здесь большое скопление различных инженерных сетей, что осложняет и замедляет ход работ, - пояснил начальник аварийно-диспетчерской службы ГП ЯО «Северный Водоканал» Василий Иванов.
Канализационный коллектор был уложен в 1962 году и ни разу с тех пор не ремонтировался. В результате под проезжей частью полностью вымыло грунт. Специалисты говорят, что нужно восстановить участок в 36 метров. Все согласия на проведение работ уже получены.
- В дальнейшем «Северному Водоканалу» надо решить вопрос во санации трубопровода или его перекладке, потому что за последний год это не первая авария на данном коллекторе, - сказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
Пока идут работы движение по проспекту Ленина в сторону улицы 9 мая сужено до двух полос. Общественный транспорт ходит в привычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU