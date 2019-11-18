2019-11-18T15:23:19+03:00
Общество

В Рыбинске устраняют провал под проспектом Ленина

Большое скопление инженерных сетей усложняет работы
Полина Вачнадзе
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Канализационный коллектор был уложен в 1962 году и ни разу с тех пор не ремонтировался. ФОТО: администрация РыбинскаКанализационный коллектор был уложен в 1962 году и ни разу с тех пор не ремонтировался. ФОТО: администрация Рыбинска
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Напомним, что часть канализационного коллектора, который находится под проспектом Ленина, обрушилась 15 ноября. Аварийные работы шли, несмотря на выходные дни и, говорят специалисты, будут продолжаться в таком режиме до полного восстановления.

- Работа предстоит сложная. Глубина закладки коллектора – 4 метра, но добраться до места аварии мешают другие коммуникации. Здесь большое скопление различных инженерных сетей, что осложняет и замедляет ход работ, - пояснил начальник аварийно-диспетчерской службы ГП ЯО «Северный Водоканал» Василий Иванов.

Канализационный коллектор был уложен в 1962 году и ни разу с тех пор не ремонтировался. В результате под проезжей частью полностью вымыло грунт. Специалисты говорят, что нужно восстановить участок в 36 метров. Все согласия на проведение работ уже получены.

- В дальнейшем «Северному Водоканалу» надо решить вопрос во санации трубопровода или его перекладке, потому что за последний год это не первая авария на данном коллекторе, - сказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Пока идут работы движение по проспекту Ленина в сторону улицы 9 мая сужено до двух полос. Общественный транспорт ходит в привычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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