Мэр Ярославля поручил решить вопрос с пробками на Октябрьской площади

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-18T14:01:23+03:00

Этот вопрос сегодня подняли на общегородском совещании в мэрии

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Во время реконструкции улицы Республиканской в районе Октябрьской площади сделали островки безопасности и в том числе они, по мнению общественности, усугубили ситуацию с пробками в городе.

- Раньше пробки не растягивались дальше Красной площади, сейчас они до площади Волкова и дальше. Реконструкция сделана не совсем удачно с точки зрения пропускной способности, - сказал член общественного совета при ДГХ Лев Размолодин.

Сотрудники ГИБДД возразили, заметив, что пропускную способность они не считали, но количество ДТП с момента реконструкции и нововведений уменьшилось.

- До того, как островки безопасности приподняли, водители на них оставляли машины. Из-за этого снижалась видимость для остальных автомобилистов, - пояснил представитель Госавтоинспекции.

В итоге глава города дал две недели на анализ ситуации.

- Сейчас потоки транспорта, благодаря островкам безопасности, разведены. Но пробка действительно есть, возможно, существует проблема с регулировкой светофоров, - сказал Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU