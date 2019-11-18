Краса студенчества России 2019 – Анастасия Паутова из Ярославля!

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-18T15:37:15+03:00

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Студентка ЯрГУ Анастасия Паутова стала самой красивой в России – первокурсница магистратуры завоевала титул «Краса студенчества» в рамках Российской студенческой весны. В Ростове-на-Дону за звание боролись сотни конкурсанток из всех уголков страны, участвуя в творческих и интеллектуальных конкурсах, но лучшей стала именно наша участница.

- Чтобы выиграть, На мой взгляд, необходимы только две вещи, - делится секретом успеха Настя.- Во-первых, это тщательная подготовка. Стоит со всей серьёзностью, ответственностью и вниманием подойти к каждому конкурсному испытанию. В творческих номерах нужно до мелочей продумать образ, костюм, реквизит, движения и т д. Интеллектуальные испытания требуют высокой концентрации на разных областях знаний: история , литература, физика, география и т д. Во- вторых, чтобы стать победительницей любого конкурса (красоты в том числе), нужно быть искренней. Делать все с любовью, от чистого сердца и так, как это чувствуешь именно ты!

Фото: Российская студенческая весна/vk.com

Чтобы стать красой студенчества, не достаточно быть просто красивой. Обязательным участием является хорошая успеваемость - средняя оценка за прошедшие два семестра должна быть не ниже четырех баллов. Интеллектуальные испытания были очень непростыми: «Тотальный диктант», собеседование по истории России и Конституции РФ, ответы на вопросы жюри и 30 тестовых вопросов из разных областей знаний на сцене в финале конкурса.

За Анастасию болел весь город, и теперь все ее поздравляют с почетным титулом. И мы присоединяемся к поздравлениям!

Анастасия Паутова / Краса студенчества России.

ИСТОЧНИК KP.RU