Автомобиль с пьяным водителем за рулем гонял по дворам Пятерки в Ярославле
ДТП произошло на улице Жукова у школы №3. По словам очевидцев, автомобиль в лоб столкнулся с Ладой-2110, после чего скрылся с места аварии. Правда, недалеко. Сообщение о лихачах на Пятерке появилось в группе «Ярославль LIVE»:
- Сегодня в 14:00 на пересечении Автозаводской и Жукова уходил с места ДТП автомобиль с пьяными пассажирами и водителем. Автомобиль вылетел в лесопосадки за автостоянкой, из машины вышли 5 пьяных человек вместе с водителем, двое остались в салоне в бессознательном состоянии, - пишут в сообществе. – Хорошо, что по пути встретила ППС, удалось задержать двух человек, остальные успели уйти. С двумя, которые были в машине без сознания, не знаю что, уже не видела.
А тем временем с пятницы по воскресенье в регионе выявили 60 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 10 из них – повторно.
ИСТОЧНИК KP.RU