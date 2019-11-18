37 краж, 5 грабежей и это еще не все. Пятеро жителей области обвиняются в многочисленных преступлениях, совершенных в Ярославле и Рыбинске

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-18T13:04:48+03:00

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На скамью подсудимых суда Дзержинского района скоро сядут пятеро молодых людей. Им – от 21 года до 23 лет, но трое из них уже отбывали наказания в местах не столь отдаленных. Теперь же ярославцев будут судить за кражи, грабежи, покушение на кражи группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, а также незаконное проникновение в помещение. Список их «деяний» большой, на дело, по версии следствия, мужчины выходили как группой, так и поодиночке. Всего сочастники обвиняются в совершении пяти грабежей, 37 краж и 3 покушениях на кражи.

Например, в ноябре прошлого года в Рыбинске молодчики выхватили у женщины сумку. Ущерб составил 7300 рублей. Через несколько дней – избили мужчину, который решил оказать им сопротивление, и похитили у него золотой браслет, куртку и телефон. Здесь ущерб – 9000 рублей.

- На счету у группы также ряд преступлений, связанных с незаконным проникновением в магазины и торговые павильоны. Похищали в основном сигареты и алкоголь, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Уголовное дело расследовали сотрудники полиции. Дата начала суда пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU