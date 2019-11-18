В Ярославле нелегальных торговцев в этом году оштрафовали почти на 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-18T12:16:54+03:00

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Управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля весь этот год активно занималось пресечением несанкционированной торговли. О результатах этой работы сегодня на заседании муниципалитета рассказала начальник управления Наталия Скорюкова. Было выявлено немало фактов незаконной торговли пенсионерами, в основном пожилые люди продавали продукцию со своих огородов.

- Для пенсионеров на рынках города выделено под торговлю порядка 200 бесплатных мест. Для того, чтобы встать на такое место, нужно предоставить книжку садоводческого товарищества и справку о безопасности продукции. Прямо на рынке продавцы могут проверить продукцию на качество и безопасность, пройти сертификацию, - пояснила Наталия Скорюкова.

Но не все торгующие спешат это делать. Понятно, что услуга платная и на рынок пожилые ярославцы выходят не от хорошей жизни, однако, непроверенная продукция иногда может стоить здоровья. Кто знает, чем поливались яркие крупные ягоды и удобрялся картофель?

- Нам в управление поступали жалобы не только на качество продукции, но и на мусор, коробки, которые оставляют после себя продавцы, - говорит начальник структуры.

За 10 месяцев этого года управление провело 621 проверку, выявили 428 нарушений. Нарушителей оштрафовали на сумму почти в 1,5 миллиона рублей.

В Дзержинском районе прошел 71 рейд, составлено 114 протоколов на сумму 422 тысячи рублей. 74 рейда прошло в Заволжском районе, штрафов – на 210 тысяч. В Кировском районе торговцев оштрафовали на 113 тысяч рублей, а во Фрунзенском – на 413. В Ленинском районе составлено 27 протоколов на сумму в 92 тысячи. В Красноперекопском районе основное место несанкционированной торговли – Кресты. Там ошрафовали торговцев на 222 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU