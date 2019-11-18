В 2020 году в Ярославле построят новые детские сады и ясли

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-18T11:27:26+03:00

Детский сад на улице Губкина планируют к сдаче в ноябре следующего года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сады будут на 220 мест каждый, ясли – на 90

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Сегодня о ходе строительства детских дошкольных учреждений в Ярославле на заседании муниципалитета рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

- В следующем году будет завершено строительство двух яслей на 90 мест каждое и двух детских садов, вместимостью по 220 человек. На улице Большая Норская контракт заключен 20 мая, срок сдачи объекта – 31 июля 2020 года. По данным на сегодняшний день, готовность объекта составляет 44%, отставаний нет, даже идут с небольшим опережением графика, - пояснил Ринат Бадаев.

Детский сад на улице Губкина планируют к сдаче в ноябре следующего года.

Ясли на улице Строителей и проспекте Дзержинского должны построить к октябрю. Стоимость первого объекта – 101 миллион рублей, второго – 107 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU