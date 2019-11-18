2019-11-18T14:56:30+03:00
Общество

В Ярославской области браконьера застукали за разделкой туши убитого лося

Теперь ему нужно возместить ущерб – 400 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Полиция напоминается, что свободная охота на лосей запрещена повсеместноПолиция напоминается, что свободная охота на лосей запрещена повсеместноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Браконьера задержали у деревне Гридино Даниловского района. Можно сказать, взяли с поличным: как раз в этом момент мужчина переносил мясо разделанного животного. Было установлено, что он застрелил лосиху в возрасте около 4,5 лет. По предварительным подсчетам ущерб составил 400 тысяч рублей и задержанный, как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, готов его возместить.

36-летний мужчина нигде не работает, является охотником, но разрешения на отстрел лося в Даниловском районе не имеет. У подозреваемого изъято ружье и мешки с мясом лося.

Полиция напоминается, что свободная охота на лосей запрещена повсеместно. Отстрел допускается только по специальным разрешениям – лицензиям, которые выдает управления охотничьего хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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