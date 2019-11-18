В Ярославле задержали мужчину с крупной партией наркотиков
Ярославца 1978 года рождения задержали в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». У него обнаружили сверток с веществом и пластиковую бутылку с жидкостью.
Как потом определили сотрудники экспертно-криминалистического центра, в свертке и бутылке находилось наркотическое средство – производное N-метилэфедрина – общей массой более 380 граммов, что считается крупным размером.
- Средство предназначалось для сбыта наркопотребителям в Ярославле. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
По этой статье ярославцу грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Сейчас устанавливается, причастен ли подозреваемый к другим преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU