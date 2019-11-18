В Ярославле ураган снес крышу дома, отремонтированную недавно по программе капремонта

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-18T09:03:02+03:00

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Мэр города Владимир Волков, представители департамента регионального ЖКХ, Регионального фонда капремонта и муниципальной жилищной инспекции забрались на крышу дома №42 по улице Нютона. Там во время урагана, который обрушился на область в конце октября, была сильно повреждена кровля. Самое удивительное, что крышу отремонтировали четыре года назад по программе капитального ремонта и она должна была еще простоять долго. Но испытание на прочность не выдержала при первой же серьезной нагрузке.

- Это произошло ночью, упал большой металлический щит. Обращались везде, начиная с ЖЭКа, искали подрядчика, но до сегодняшнего дня мер никаких принято не принималось, - рассказывает жительница дома Анжелла Селезнева.

Крыша до сих пор находится на гарантии, однако фирмы, которая проводила капитальный ремонт, уже не существует.

- Сейчас наша задача не допустить, чтобы крыша протекла. Поэтому мы нашли вариант провести ремонт в ближайшее время, - сказал Владимир Волков.

Жители пострадавшего дома надеются, что это ближайшее время действительно наступит в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU