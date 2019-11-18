«Ярославич» вновь попал пол оренбургские «розги»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-18T08:15:33+03:00

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Завершающая игра очередного тура первенства «Высшей лиги А» в спорткомплексе «Атлант» должна была ответить на вопрос о готовности команды Андрея Ноздрина поквитаться с «нефтяниками» за унизительное «сухое» поражение в первой встрече между ними. На то, чтобы подобрать ключи к дверям, ведущим на выигрыш у опытного и умелого противника, у тренерского штаба «Ярославича» было два дня. Но этого промежутка времени для решения суперсложной задачи оказалось явно недостаточно. Ярославцы вновь были повержены, причем, «нефтяники» буквально посекли наших парней, как наказывают розгами за ошибки. Конечно, правильнее будет охарактеризовать игру нашей команды с «Нефтяником» поговоркой «Против лома нет приема». Именно сбитый мощными и точными подачами «нефтяников» прием у наших ребят никак не давал возможности развернуть ярославские атаки и наладить съем. Едва наши настроятся на прием силовой подачи, как следом хитрый «планер», к которому не успевают. Вот с такими рывками в подачах «Ярославич» так и не разобрался. Впрочем, Оренбург явно делал ставку на уверенный выигрыш у «Ярославича». Против другого своего соперника по туру – «Владимира» - «нефтяники» действовали как бы расслабленно и даже один сет проиграли. Но против «Ярославича» они никаких поблажек себе не позволяли. Вновь блестяще вел игру своих связующий Дмитрий Козлов, тогда как его оппонент по амплуа Алексей Сакеев откровенно не справлялся со своей задачей, часто выводя партнеров на тройной блок. Правда, ему сильно мешал плохой прием партнеров. Зато в этом матче Алексей намного чаще пускал в бой первый темп, а вот до пайпа у него, что называется, руки не доходили. Надо отметить, что очень не хватало хитринки в атаках наших ребят. Лишь изредка Сергей Локтионов, Иван Пискарев и Рафаэл Мигел находили бреши в блоке «нефтяников» на краях сетки. Соперники в этом были более изобретательны. В общем, урок из первого поражения «Ярославич» извлечь не смог. Пока ребятам нашим не хватает мастерства. Вот над этим и надо работать.

"Ярославич" – "Нефтяник" (Оренбург) - 0:3 (17:25, 15:25, 15:25).

ИСТОЧНИК KP.RU