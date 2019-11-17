В Ярославле на мосту через Которосль водитель иномарки с маленьким пассажиром влетел в отбойник

17 Нояб. 22:43 2019-11-17T22:43:48+03:00

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В ночь на воскресенье, 17 ноября, около 2.25 часов в мосту через Которосль «Форд Фокус» врезался в отбойник. За рулем иномарки находился 40-летний мужчина. Рядом с ним ехал пассажир – 8-летний мальчик. Прибывшая скорая забрала ребенка в больницу, а водитель отделался легкими травмами. Ему необходимо амбулаторное лечение.

На место аварии приезжали сотрудники ГИБДД, следователи, скорая помощь и спасатели.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU