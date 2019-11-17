Пьяный ярославец на проспекте Толбухина снес фонарный столб

17 Нояб. 19:24 2019-11-17T19:24:57+03:00

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В ночь с пятницы на субботу, 16 ноября, примерно в 2.10 29-летний водитель «Рено» снес фонарный столб. Молодой человек разогнался и не заметил препятствие. К счастью, тяжелых травм он не получил, но нуждается в амбулаторном лечении.

Позже выяснилось, что супергонщик был пьяный.

– Водителя отстранили от управления транспортным средством, автомобиль помещен на спецстоянку, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Также на ярославца составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU