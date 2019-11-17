«Шинник» отыгрался в Курске, проигрывая в первом тайме два мяча

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-17T17:23:20+03:00

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Последний выездной матч команды Александра Побегалова прошел под гнетом ударов судьбы, подсовывающей ярославцам еще до стартового свистка судьи. Прежде всего, газон курского стадиона вновь оказался в состоянии, близком к определению «огород». Приспосабливаться к «огородному курскому футболу» ярославцам, как бы избалованным условиями домашнего стадиона, пришлось почти весь первый тайм. Но пострадать за это время успели. Во-вторых, неприятный сюрприз преподнесла погода, наславшая на Курск такой густой туман, что на другом краю поля сложно было что-то разглядеть. Ну, разве что силуэты проглядывались. А для комбинационной игры команды «Михалыча» нужны дальние передачи партнерам на ход. И как же пасовать вслепую? Но самый коварный удар судьбы получился уже через минуту после первого удара по мячу с центра поля. На 2-й минуте один из курян так врезался в ногу нашего «опорника» Михаила Бакаева, что тому лишь с помощью врачей «Шинника» удалось уйти в раздевалку. Замена потребовалась столь неожиданно, что скамейка наша не сразу сработала. Сначала готовили Никиту Дроздова, но судьи его не пропустили, якобы как не включенного в заявку. Срочно переключились на Тимура Пухова. Дроздов потом все же вышел, но во втором тайме, когда уладил вопрос с амуницией. Травма Бакаева практически поломала «Михалычу» всю предматчевую установку, которую пришлось корректировать в перерыве. А куряне на волне нежданной удачи смогли дважды распечатать ворота Дмитрия Яшина после убойных ударов. Любопытно было посмотреть в этой игре на противостояние двух великанов защитников с ярославской отметиной в футбольном паспорте. Почти двухметровые Кирилл Гоцук, не так давно игравший за «Шинник», теперь капитан «Авангарда», и наш Евгений Стешин. Правда, бороться меж собой им доводилось только при «стандартах». И надо признать, что Стешин отметился лучше, отыграв без помарок, тогда как Гоцук заработал «горчичник». «Гореть» к 42-й минуте 0:2 - это выглядело уже безнадежным поражением. Однако воздадим должное двум нашим ветеранам Эльдару Низамутдинову и, особенно, Сергею Самодину. Это они с участием Дмитрия Самойлова через минуту после 2:0 на табло высветили более обнадеживающие для нас – 2:1. Дмитрий головой скинул мяч с навеса Самодину, который находился на «точке» спиной к воротам. Но он с помощью своей «зрячей» спины в касание отправил мяч Эльдару, которому осталось только поразить пустой угол ворот. А едва начался второй тайм, Самодин подтвердил свое звание «Человек-гол». При подаче углового ему хватило мгновения, когда вратарь не удержал мяч в руках – 2:2. После этого у парней «Михалыча» настрой был уже совсем иной. Еще бы! Отыграться на чужом поле с 0:2, да еще при «отягчающих» факторах – это по своей ценности не менее победы значит. А ведь во втором тайме «Шинник», поймав свою игру, не раз мог и победу вырвать. Но тут нам вновь не повезло.

«Авангард» - «Шинник» - 2:2 (2:1)

ИСТОЧНИК KP.RU