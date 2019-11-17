Вышла из дома в Рыбинске и не вернулась: волонтеры ищут 75-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-17T14:46:49+03:00

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В субботу, 16 ноября, пропала 75-летняя женщина. Она вышла из дома в Рыбинске и не вернулась.

Инна Федоровна Корегина выглядит на свой возраст. Пропавшая невысокого роста – 160 сантиметров, худощавого телосложения, с короткой стрижкой. Глаза светло-серые.

Была одета в коричневую куртку, черные рейтузы, черные сапоги и коричневую вязаную шапку. С собой была черная сумка.

Может нуждаться в помощи врачей.

Есть информация от очевидцев, что Инна Федоровна была в ночь с субботы на воскресенье на автовокзале в Переславле.

Если вы что-нибудь знаете, сообщите по телефонам 02, 102 или 112, или на горячую линию ЯрСпаса – 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU