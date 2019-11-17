«Ярославич» снова не обошелся без «щелчка по носу» от "Тархана"

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-17T11:52:56+03:00

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Субботняя игра команды Андрея Ноздрина стала «повторением пройденного» в четверг. Правда, тогда первый сет «Ярославич» проигрывал с треском, лишь в концовке сгладив жуткое отставание. На сей раз была равная борьба, чему во многом способствовал надежный блок «Ярославича», которым добывались важные очки. Но только до счета 16:14. Затем как отрезало. Хорошо еще, что ошибки гостей выручали. Тем не менее, щелбан состоялся из-за неудачного приема. Но свое мотивирующее действие он оказал. Со второго сета ярославцы, ведомые своим капитаном Иваном Пискаревым, добавили и на приеме, и на подаче. Полетела подача у нашего диагонального Сергея Локтионова, и у Рафаэла Мигела. А улучшенный прием позволял связующему Алексею Сакееву больше доверять первому темпу.

Без ошибок у наших, конечно, не обошлось. Но этим грешили и соперники, в качестве компенсации. Зато «Ярославич» сумел добавить еще один козырь, проявив выдержку и стойкость. Это потребовалось уже во втором сете, в котором начали за здравие, но в середине партии вдруг наошибались и… 16:17. Вот тут надежно сыграли в защите, а пайп Пискарева делает необходимый просвет – 19:17, после чего четко взяли сет.

Похожая ситуация возникла и в третьем сете, в котором ярославцы уверенно вели в три-четыре мяча, вдруг в концовке едва не растеряли перевес. Но блоком добыли победное очко.

Самый нужный момент для характера сложился в 4-ом сете, который гости рвались взять «кровь из носу». Уже своего, а не «Ярославича». Игра до концовки шла по принципу «больше-меньше», причем наши вели в счете. Вдруг пара неточностей, вперед выходят гости – 18:17. Сбить их лидерство удалось блоком Мигела, а Локтионов в этот решающий момент филигранно делает эйс, которым соперники морально нокаутированы. Победную точку в матче ставит скидка от Сакеева.

"Ярославич" - "Тархан" (Стерлитамак) - 3:1 (20:25, 25:22, 25:22, 25:22).

ИСТОЧНИК KP.RU