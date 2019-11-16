2019-11-17T13:17:53+03:00
Спорт

«Бронепоезд», набрав ход, разгромил еще одного фаворита

Команда Майка Пелино в завершающем матче домашней серии уверенно разобралась с уфимским «Салаватом Юлаевым»
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0)«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0)Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Из всех соперников, которых принимал «Локомотив» в последней домашней серии, «Салават» представлялся наиболее трудным. Это и показал первый период, в котором гости нисколько не уступали нашим в скоростях, а главное, в настрое на борьбу. Уфимцы цеплялись не только за каждую шайбу на каждом участке поля, но и в каждого нашего игрока, лишая малейшей возможности распорядиться черным диском. К тому же, на первой минуте «бронепоезду» пришлось показывать надежность своей бронезащиты, когда Стефан Кронвалл был наказан за выброс шайбы.

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Именно поэтому наш «бронепоезд» не сразу смог набрать нужный темп, как это было в прошлой игре с «Нефтехимиком». Потребовалось время, чтобы «бронепоезд» раскатился. И вновь, как и в матче с «Нефтехимиком», автором первого гола стал Степан Санников, который на пару с Павлом Кудрявцевым с третьего добивания все же поразил ворота уфимцев на 11-й минуте.

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Гол Санникова добавил скоростей «бронепоезду». Через четыре минуты быстрая контратака ярославцев с активными действиями Николая Коваленко и Максима Осипова в зоне гостей доставила шайбу Денису Алексееву, который выманил на себя защитника и вернул снаряд Николаю. Бросок над правым плечом вратаря был неотразим – 2:0.

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Достигнутый в первом периоде перевес (по броскам в створ – 15:3!!) как-то убаюкал наших парней, слегка сбавивших обороты. Почуявшие простор гости стали играть жестко, на грани фола. От этого пострадал Артем Ильенко, которого сначала в центре поля в столкновении безнаказанно едва не вывели из строя, а через несколько минут уже за чужими ворота вдвоем впечатали в борт. На лед Артем не смог вернуться. После первого инцидента, пока наши разбирались с заменой Артему, гости смогли пробить Илью Коновалова, которому был доверен пост № 1.

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Гости было оживились, сократив отставание к минимуму, но последовавшее у них удаление развеяло их надежды на спасение. Антон Ландер с помощью Магнуса Пяярви, закрывшего вратарю обзор, вколотил шайбу в ближнюю «девятку».

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

А потом в матче началось что-то вроде мини-овертаймов. Удалению у гостей на 4 минуты Якуб Накладал добавил свои две копейки… То есть, две минуты. Играем две минуты «4 на 4». Потом в большинстве не забиваем. Но через минуту блестящий бросок Михаила Сидорова, ставший пасом на гол Магнусу Пяярви, сделал положение «Салавата» безнадежным. Еще один гол Ландера просто стал вишенкой на победном торте для Майка Пелино – 5:1.

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Но перед этим состоялись еще два мини-овертайма, оба с участием Кронвалла с нашей стороны. Во втором случае и отличился Ландер своим дублем, как бы выиграв один как бы овертайм, хотя просто при игре в неполных составах.

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:1(2:0;1:1;2:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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