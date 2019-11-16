«Ярославич» всухую уступил «нефтяникам» Оренбурга

16 Нояб. 15:44 2019-11-16T15:44:04+03:00

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Опыт ветеранов волейбола из Оренбурга оказался во многом решающим фактором для победы «Нефтяника» над молодой ярославской командой. В составе «Нефтяника», например, хорошо знакомый ярославским болельщикам по выступлениям в прошлых сезонах за «Ярославич» связующий Дмитрий Козлов. В этой игре он своими искусными пасами регулярно выводил партнеров в атаку на разорванный, а то и просто одиночный блок.

И в атаках «нефтяники» были более изобретательны, чем ярославцы, широко используя возможности периферического зрения, часто буквально за своими спинами углядывая незащищенные уголки у «Ярославича».

К тому же, «нефтяники» очень удачно подавали, ставя ярославских принимающих в трудное положение. При отсутствии качественного приема появлялись проблемы у нашего связующего Алексея Сакеева, вынужденного из-за этого, скорее, выкручиваться из положения, нежели делать расчетливую передачу. В результате получались просто высокие передачи, против которых ставили «бетонный» блок. Разнообразить атаки за счет первого темпа Сакеев, по его собственному признанию, просто не мог в таких условиях. Например , за весь второй сет ему всего один раз удалось «включить» первый темп, хотя это очень грозное оружие.

И особенно досадно, что это имело место во втором сете, который наши ребята начали очень лихо – 5:0. Но опытные мастерюги «Нефтяника» своими пробивными подачами выбили у наших возможность варьировать атаку, набирая очки. Атаки наших доигровщиков Ивана Пискарева и Рафаэла Мигела и диагонального Сергея Локтионова лишь эпизодически достигали цели.

Только в первом сете «Ярославичу» удалось добраться до концовки в условиях примерного равенства в счете. в двух следующих сетах исход становился ясен еще до концовок, потому что у ярославцев не просматривались козыри, которыми можно было бы спасти ситуацию.

Поучительное поражение. Посмотрим, будет ли прок из урока.

«Ярославич» - «Нефтяник» (Оренбург) – 0:3(22:25;17:25;18:25)

ИСТОЧНИК KP.RU