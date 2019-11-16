Садики выживания. В Ярославской области в детском саду вновь пострадали дети

16 Нояб. 11:55 2019-11-16T11:55:25+03:00

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Сообщение об очередном ЧП в детском саду опубликовали в группе "Тутаев|Подслушано". Участник группы Альбина Шуя рассказала, что детском садике №27 "Цветик-Семицветик" за одну неделю двое детей получили травмы.

- Одного из детей воспитатель в алкогольном опьянении толкнула, в результате ребенок разбил голову о плиточный пол, другой специалист облил ребенка кипятком. Что это сейчас за садики? Садики выживания. Сплошные нарушения и обманы родителей по любым задаваемым вопросам. Руководству должно быть стыдно за такое и виновные должны быть отстранены от своих должностных обязанностей, - пишет женщина.

Ее слова подтверждают другие пользователи сети.

- Мы ходим в этот садик и в эту группу, где произошел инцидент (ребенка толкнула воспитательница - прим.авт.). Мо ребенок до сих пор вспоминает, как она его толкнула и крикнула "прости-прости, я не хотела!". Это утверждает мой ребенок, - рассказывает Vika Akia.

- Мой ребенок ходит в эту группу. Все реально. Заведующая признала, что взяла воспитателя такого. С ее слов - она начала новую жизнь и была после лечения. На данный момент воспитатель уволилась по собственному желанию, - говорит Юлия Каримова.

Инциденты с пострадавшими детьми прокомментировала директор департамента образования администрации Тутаевского района Оксана Чеканова:

-Уважаемые родители! Ситуация, сложившаяся в детском саду № 27 "Цветик-семицветик" 11 ноября 2019 года, находится на контроле департамента образования. Действительно, по неосторожности воспитателя ребенок получил травму, не повлекшую серьезного расстройства здоровья (по заключению медиков). Ребенку незамедлительно была оказана медицинская помощь. О случившемся своевременно сообщено родителям, в полицию и в департамент образования администрации ТМР. По данному факту в настоящее время ведется расследование. Ребенок по заключению врачей может посещать детский сад, но по решению родителей находится дома. Жалоб от родителей о нарушении воспитателем должностных обязанностей за период работы в данном детском саду не поступало. Фактов нахождения воспитателя в алкогольном опьянении на рабочем месте не выявлено. В настоящее время воспитатель отстранен от работы. По результатам проведенного расследования будут приняты управленческие решения в отношении воспитателя и руководителя.

Подтвердила Оксана Чеканова и факт того, что при проведении занятия по теме "Свойства воды", на котором использовалась горячая вода из-под крана, несколько капель попали ребенку на руку.

- В результате случившегося у ребенка появилось небольшое покраснение, которое было своевременно обработано медицинским работником. Родители ребенка были поставлены о случившемся в известность и претензий не имеют. С воспитателем проведен дополнительный инструктаж о соблюдении техники безопасности при проведении занятий, - сообщает чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU