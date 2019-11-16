2019-11-16T11:01:15+03:00
Общество

Ярославца арестовали на трое суток из-за невыплаченного штрафа

Мужчина попался, когда нетрезвым управлял машиной
Полина Вачнадзе
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При этом новое наказание не отменило старое. ФОТО: УФССП по Ярославской областиПри этом новое наказание не отменило старое. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Из зала суда 35-летний ярославец отправился прямиком под арест. А все из-за своей скупости. Некоторое время назад его поймали пьяным за рулем и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но, как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Ярославской области, в установленные сроки правонарушитель административный штраф не оплатил.

Из-за этого на ярославца был составлен еще один административный протокол, а суд назначил должнику очередное наказание, на этот раз уже не связанное с деньгами. Мужчине придется отбыть наказание - 3 суток административного ареста. Из зала суда он прямиком под арест и отправился.

При этом новое наказание не отменило старое - ярославцу все равно нужно будет заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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