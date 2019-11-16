Ярославца арестовали на трое суток из-за невыплаченного штрафа
Из зала суда 35-летний ярославец отправился прямиком под арест. А все из-за своей скупости. Некоторое время назад его поймали пьяным за рулем и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но, как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Ярославской области, в установленные сроки правонарушитель административный штраф не оплатил.
Из-за этого на ярославца был составлен еще один административный протокол, а суд назначил должнику очередное наказание, на этот раз уже не связанное с деньгами. Мужчине придется отбыть наказание - 3 суток административного ареста. Из зала суда он прямиком под арест и отправился.
При этом новое наказание не отменило старое - ярославцу все равно нужно будет заплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU