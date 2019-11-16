В Ярославле на следующей неделе начнут строить новые ясли

16 Нояб. 15:29 2019-11-16T15:29:03+03:00

Изменить размер текста: A A

К строительству яслей на Дзержинском проспекте у дома №4 и улице Строителей у дома №1 приступят уже на следующей неделе, сообщает мэрия Ярославля.

- Наша задача - восполнить нехватку детских дошкольных учреждений, обеспечить доступность дошкольного образования и создать комфортные условия для ярославцев, - сказал глава города Владимир Волков.

Планируется, что каждые ясли будут рассчитаны на 90 мест. В них разместят по шесть групп, а ходить туда будут малыши от полутора до трех лет. Оба объекта одноэтажные, но с техническим этажом и подвалом. На территории сделают навесы и спортивные площадки.

Власти обещают, что к октябрю следующего года оба дошкольных учреждения уже будут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU